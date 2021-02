Roma | Fonseca deve sostituire Pellegrini | ecco l’idea del tecnico

(Di giovedì 4 febbraio 2021) PauloLorenzo, squalificato per la gara contro la Juventus:la mossa delportoghese Paulofare i conti con l’assenza di Lorenzonella gara contro la Juventus: il centrocampista, e neo-capitano eletto della, è squalificato per la partita dello Stadium. Come riportato da Sky Sport, Pauloschiererà Cristante al posto die l’ex Atalanta e Milan potrebbe anche indossare la fascia da capitano nella gara di sabato alle 18 a Torino. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ULTIM'ORA ROMA APPUNTAMENTO DOMANI MATTINA TRA FONSECA E DZEKO I due proveranno a ricucire dopo le incomprensioni… - capuanogio : ?? #Dzeko ha accettato le sanzioni che la #Roma ha deciso e ha fatto un passo verso #Fonseca. A disposizione per… - capuanogio : Pinto e a capo (#IlRomanista) #Dzeko #Fonseca #Roma - FrancescoCanal1 : @Alexx_Go @strumentiumani Spinazzola è un buon giocatore che può tranquillamente fare l'esterno basso. Lo ha fatto… - roma_barilla : Se salta Fonseca pronto Tognazzi @bancopostismo -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

...sotto' Spinazzola ha ripercorso anche le sconfitte incassate quest'anno dalla squadra di. "... Bologna -la nostra miglior partita? Abbiamo fatto grandi gol, chiudendo già la prima frazione ..."Questa è" avrà spiegato qualcuno il 30 gennaio 2020 a Carles Perez Sayol quando lo spagnolo, ancora ... finora impiegato dacome titolare quasi soltanto in Europa League. Impresso nella ...Paulo Fonseca deve fare i conti con l’assenza di Lorenzo Pellegrini nella gara contro la Juventus: il centrocampista, e neo-capitano eletto della Roma, è squalificato per la partita dello Stadium.Leonardo Spinazzola ha parlato del big match contro la Juventus in programma sabato: "All'andata avevamo la vittoria in pugno" ...