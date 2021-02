Roberta Siragusa, il fidanzato Pietro tenta il suicidio in carcere: 'Ha cercato di darsi fuoco' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pietro Morreale , il fidanzato 19enne di , la 17enne uccisa a Caccamo (Palermo) e gettata in un burrone, ha cercato di togliersi la vita in carcere . Il giovane, arrestato qualche giorno fa dopo la ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021)Morreale , il19enne di , la 17enne uccisa a Caccamo (Palermo) e gettata in un burrone, hadi togliersi la vita in. Il giovane, arrestato qualche giorno fa dopo la ...

