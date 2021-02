Riapre il museo Marrc con i bronzi di Riace e altri tesori

(Di giovedì 4 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – “È un grande momento di festa perché la cultura ritorna ad essere un bene comune e condiviso“. Così alla Dire il direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria Giuseppe Malacrino, in occasione oggi dalla riapertura al pubblico, dopo il periodo di chiusura causato dall’emergenza sanitaria. “Per tutto il mese di febbraio l’ingresso sarà gratuito – ha aggiunto – secondo i protocolli di sicurezza e con numeri contingentati. Si tratta di un piccolo sacrificio rispetto alle condizioni ordinarie di visita al museo. Però, ritornare a vedere i bronzi di Riace, i bronzi di Porticello, i grandi tesori della Calabria antica, penso sia il segnale migliore per la riapertura e che offriamo ai nostri visitatori e a tutti i turisti che vorranno venire a Reggio Calabria”.

poliziadistato : #1febbraio Riapre Museo auto #PoliziadiStato Siamo pronti ad accogliervi, nel rispetto normativa #Covid19, e a farv… - cristinasolmi : RT @GruppoBPER_PR: #Milano #PalazzoReale, il 9 #febbraio riapre la #mostra 'Divine e Avanguardie. Le donne nell'arte russa', con le favolos… - Tecnobarbaro : RT @BJLiguria: Il Galata Museo del Mare riapre l'11 febbraio - - ADM_assdemxmi : RT @Italpress: Vinci, riapre il Museo Leonardiano - Italpress : Vinci, riapre il Museo Leonardiano -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre museo

IL GIORNO

Nel salone principale delè allestita la mostra temporanea "FACE TO FACE. L'arte contro il pregiudizio" con le 20 gigantografie di Davide Dutto che ritraggono i volti di uomini e donne reclusi ...Genova, il Galatadel Mareai visitatori Dall'11 febbraio il Galatadel Mare di Genova riaprirà le porte ai visitatori due giorni alla settimana, nel rispetto delle regole in vigore. Apertura il ...Protestano gli studenti del liceo Vittorio Emanuele II-Garibaldi di via Carlo Pecchia a Napoli. “Vogliamo un rientro a scuola in sicurezza”, spiegano a Fanpage.it. Vai all'articolo.NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Dopo mesi di chiusura, il turismo culturale può gradualmente ripartire grazie all’apertura in ...