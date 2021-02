Renzi si scatena su Draghi: “Is the best, the best, the best” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Matteo Renzi ha rilasciato un’intervista alla rete televisiva Cnbc in cui si è scatenato parlando del nuovo premier incaricato Mario Draghi: “Is the best, the best, the best”, ovvero in italiano “il migliore, migliore, migliore”, ha ripetuto davanti alle telecamere il leader di Italia Viva. “L’Italia è in ottime mani e questa è la priorità – ha argomentato Renzi parlando della figura incaricata a formare il nuovo governo – Mario Draghi è un uomo speciale, è stato governatore della Banca d’Italia e presidente della Bce. Molti pensano che la mia strategia di aprire una crisi politica nella pandemia non sia stata buona. Ma io ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Matteoha rilasciato un’intervista alla rete televisiva Cnbc in cui si èto parlando del nuovo premier incaricato Mario: “Is the, the, the”, ovvero in italiano “il migliore, migliore, migliore”, ha ripetuto davanti alle telecamere il leader di Italia Viva. “L’Italia è in ottime mani e questa è la priorità – ha argomentatoparlando della figura incaricata a formare il nuovo governo – Marioè un uomo speciale, è stato governatore della Banca d’Italia e presidente della Bce. Molti pensano che la mia strategia di aprire una crisi politica nella pandemia non sia stata buona. Ma io ...

