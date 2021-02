Psicodramma in casa 5Stelle | la paura è di scomparire E spunta il gruppetto pro-Draghi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Guai grossi in. Per i pentastellati l’incarico a Mariorappresenta uno tsunami. La– dopo aver perso le poltrone – è di. Che fare? La linea ufficiale è un no categorico all’ex presidente della Bce. Nemico numero uno per il movimento: l’amico delle banche non avrà il nostro voto. Lo ha detto Vito Crimi fin da subito. Lo ha confermato Di Maio. Lo ha anticipato Di Battista, Ma orano i grillini favorevoli al prossimo esecutivo. O almeno disponibili a ‘vedere le carte’.nel pallone: nasce il ‘partitino dell’ascolto’ Restare fuori è un po’ morire. Specie per chi ha assaporato la gioia delle poltrone. La giovane deputata Federica Dieni per esempio suggerisce di “entrare nel governo con qualche nostra personalità di ...

Psicodramma in casa 5Stelle. Divisi alla meta. Cresce il partito dei favorevoli a Draghi. Il 'partito dell'ascolto' vuole vedere le carte.