Napoli | Renica | “Processare Gattuso un grave errore Conte sta facendo più danni della grandine”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 4 febbraio 2021) A Radio Marte è intervenuto l'ex difensore delche ha difeso il tecnico Gennaro: “Le punte che mancano sono state un problema enorme. Parlare di involuzione in un anno in cui c’è il Covid e con una realtà completamente diversa, in cui c’è molta più concorrenza, è sbagliato. Ci sono anche Atalanta e Lazio che lavorano molto bene. Ilha il suo passato con promesse e obiettivi importanti ma con la realtà che è completamente cambiata dopo il fallimento Ancelotti.ha rimesso a posto le cose, vincendo la Coppa Italia e mostrando di essere un allenatore di stampo internazionale. Non batti per caso, Inzaghi, Sarri e peraltro pure giocando bene. Ilè in linea con i suoi obiettivi, continuo a non capire cosa si vuol criticare.Il ...