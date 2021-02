Marilyn Manson | l’ex Dita Von Teese lo difende dalle accuse di abusi | Con me è stato diverso

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “I dettagli resi pubblici non corrispondono alla mia esperienza personale”. Così la diva del burlesqueVoncommenta ledialmarito. Negli scorsi giorni ad addebitare violenze fisiche e psicologiche al cantante erano statefidanzata Evan Rachel Wood e altre donne. Ora la Von, che è stata sposata condalla fine del 2005 all’inizio del 2007, rompe il silenzio con un messaggio diffuso via Instagram. Dopo aver ringraziato “tutti quelli che hanno espresso preoccupazione nei miei confronti: apprezzo la vostra gentilezza”, l’artista ha affermato che la sua esperienza col cantante è stata molto diversa da quella delle donne che lo accusano: “I dettagli resi ...

'I dettagli resi pubblici non corrispondono alla mia esperienza personale'. Così la diva del burlesque Dita Von Teese commenta le accuse di abusi all'ex marito. Negli scorsi giorni ad addebitare violenze fisiche e psicologiche al cantante erano state l'ex fidanzata Evan Rachel Wood e altre donne. Ora la Von Teese, che è stata sposata con ...: dopo le accuse dell'attrice ed ex compagna Evan Rachel Wood (anni di abusi fisici e psicologici) altre 11 donne di sono fatte avanti con testimonianze di violenze. Solo l'ex moglie ...A prendere le parti di Manson, che non ha negato le inquietanti abitudini sessuali ma ha parlato di rapporto consenziente, ci pensa Dita Von Teese.A prendere le parti di Manson, che non ha negato le inquietanti abitudini sessuali ma ha parlato di rapporto consenziente, ci pensa Dita Von Teese.