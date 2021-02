Liverpool, Robertson ammette: “Non siamo da titolo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) La sconfitta casalinga per 1-0 contro il Brighton pesa sulle ambizioni del Liverpool. A prendere la parola all’indomani della disfatta è stato Andrew Robertson: “Dobbiamo dare merito al Brighton per aver giocato bene. Hanno creato opportunità, ci hanno pressato. Insomma, hanno fatto tutto quello che volevamo fare noi – ha detto – Dal nostro punto di vista non abbiamo fatto nulla degno di nota. Avevamo una lunga striscia di imbattibilità in casa ma adesso ci troviamo con due sconfitte di fila”. E sulla corsa alla vittoria finale c’è quasi una resa: “Qualsiasi partita contro il Man City è importante ma allo stato attuale non possiamo pensare al titolo perché non siamo corsa. siamo sette punti dietro di loro e loro hanno una partita in meno. Sono sicuro che direbbero lo stesso se fossero ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) La sconfitta casalinga per 1-0 contro il Brighton pesa sulle ambizioni del. A prendere la parola all’indomani della disfatta è stato Andrew: “Dobbiamo dare merito al Brighton per aver giocato bene. Hanno creato opportunità, ci hanno pressato. Insomma, hanno fatto tutto quello che volevamo fare noi – ha detto – Dal nostro punto di vista non abbiamo fatto nulla degno di nota. Avevamo una lunga striscia di imbattibilità in casa ma adesso ci troviamo con due sconfitte di fila”. E sulla corsa alla vittoria finale c’è quasi una resa: “Qualsiasi partita contro il Man City è importante ma allo stato attuale non pospensare alperché noncorsa.sette punti dietro di loro e loro hanno una partita in meno. Sono sicuro che direbbero lo stesso se fossero ...

zazoomblog : Liverpool addio titolo di Premier League. Robertson ammette: “Non siamo in corsa. Il Brighton ha fatto ciò che ha v… - ItaSportPress : Liverpool, addio titolo di Premier League. Robertson ammette: 'Non siamo in corsa. Il Brighton ha fatto ciò che ha… - GurzoBahri : RT @p__antonio: Quando il Liverpool si presenta con acquisti del genere, probabile che si rivelino validi. Lavorano con competenza, non fun… - p__antonio : Quando il Liverpool si presenta con acquisti del genere, probabile che si rivelino validi. Lavorano con competenza,… - sportli26181512 : Liverpool, che coppia Alexander-Arnold e Robertson VIDEO: Robertson e Alexander-Arnold: il duo...… -