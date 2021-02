Lega A, al via assemblea su offerta fondi d'investimento. Ecco l'appello di Dal Pino... (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha preso il via in un hotel nel centro di Milano l'assemblea della Lega Serie A, chiamata a votare sull'offerta della cordata formata da Cvc, Advent e Fsi da 1,7 miliardi per il 10% della Media ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha preso il via in un hotel nel centro di Milano l'dellaSerie A, chiamata a votare sull'della cordata formata da Cvc, Advent e Fsi da 1,7 miliardi per il 10% della Media ...

matteosalvinimi : Per la Lega la situazione è chiara. Niente inciuci o ammucchiate, la via maestra per restituire stabilità e dignità… - LegaSalvini : ++ ??MATTEO SALVINI: NO A INCIUCI O AMMUCCHIATE, VIA MAESTRA È VOTO O GOVERNO A GUIDA DI CENTRODESTRA ++ 'Per la Le… - fax1974 : RT @neXtquotidiano: Salvini e il delirio sui morti di COVID colpa del governo (ma il record è nella Lombardia governata dalla Lega) – VIDEO… - giuseppeMI1998 : Le consultazioni di Draghi | Berlusconi: 'E' l'uomo di alto profilo da noi richiesto' | Di Maio: 'M5s ha il dovere… - sportli26181512 : Lega A, al via assemblea su offerta fondi: (ANSA) - MILANO, 04 FEB - Ha preso il via in un hotel al centro di Milan… -