Lecce-Ascoli, Corini: “Sarà gara aperta, abbiamo una strategia. Pettinari? Ecco come stanno le cose” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Parla Eugenio Corini.Il tecnico del Lecce, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Ascoli, ha analizzato il match e commentato l’operato in sede di trattative, soffermandosi anche della situazione relativa al futuro di Stefano Pettinari.Di seguito, le sue dichiarazioni."Contro l'Ascoli abbiamo fatto bene nella gara d’andata, abbiamo fatto alcune sostituzioni, arriva a Lecce come una squadra in salute, faccio un nome su tutti come Parisi. Hanno grandi energie ma noi abbiamo voglia di vincere la partita sul nostro campo. Sarà una gara aperta, loro hanno molti giocatori offensivi di qualità. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) Parla Eugenio.Il tecnico del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dellacontro l', ha analizzato il match e commentato l’operato in sede di trattative, soffermandosi anche della situazione relativa al futuro di Stefano.Di seguito, le sue dichiarazioni."Contro l'fatto bene nellad’andata,fatto alcune sostituzioni, arriva auna squadra in salute, faccio un nome su tuttiParisi. Hanno grandi energie ma noivoglia di vincere la partita sul nostro campo.una, loro hanno molti giocatori offensivi di qualità. ...

