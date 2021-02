Le varianti del Sars-CoV-2 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Appena messi a punto i vaccini, il coronavirus ha iniziato a generare varianti che si trasmettono molto più velocemente. Alcune sono arrivate anche in Italia. La paura è che possano aggirare gli anticorpi di chi si immunizza. Una corsa infinita tra noi e «loro»? Forse no. Non che ci fossimo abituati, questo no. Ma dopo un anno di convivenza forzata avevamo imparato, più o meno, a conoscerlo. Insidioso, invadente, a volte spaventoso. Ma era quella roba lì. Ora, di fronte alle versioni più «giovani» e agguerrite del vecchio Sars-CoV-2, quasi ci viene un pizzico di nostalgia. Un mese fa, sulle prime pagine di tutti i quotidiani aveva debuttato la variante inglese, la B.1.1.7. Oggi le sigle per cui impensiersi sono almeno tre: oltre a quella british, ci sono la variante brasiliana B.1.1.248 (appena sbarcata in Italia, a Varese e in Abruzzo) e quella ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 febbraio 2021) Appena messi a punto i vaccini, il coronavirus ha iniziato a generareche si trasmettono molto più velocemente. Alcune sono arrivate anche in Italia. La paura è che possano aggirare gli anticorpi di chi si immunizza. Una corsa infinita tra noi e «loro»? Forse no. Non che ci fossimo abituati, questo no. Ma dopo un anno di convivenza forzata avevamo imparato, più o meno, a conoscerlo. Insidioso, invadente, a volte spaventoso. Ma era quella roba lì. Ora, di fronte alle versioni più «giovani» e agguerrite del vecchio-CoV-2, quasi ci viene un pizzico di nostalgia. Un mese fa, sulle prime pagine di tutti i quotidiani aveva debuttato la variante inglese, la B.1.1.7. Oggi le sigle per cui impensiersi sono almeno tre: oltre a quella british, ci sono la variante brasiliana B.1.1.248 (appena sbarcata in Italia, a Varese e in Abruzzo) e quella ...

