serimho2013 : I figli di Pupi Avati sono tifosi della Lazio. Bello tosto l'inizio del 2021 per la Lazio sui socials. Uniti e comp… - MondoLazio : Pupi Avati si scusa con la Lazio e i laziali: - laziopress : Pupi Avati: “La polemica con i tifosi della Lazio? Sono due battutine, ma invierò una lettera di scuse a Lotito”… - sportli26181512 : #Lazio, Pupi Avati chiede scusa ai tifosi: la lettera a Lotito: Il noto regista scrive al presidente biancoceleste… - TuttoMercatoWeb : TMW RADIO - Pupi Avati ai tifosi della Lazio: 'Chiedo scusa per quella frase nel mio libro' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Pupi

ROMA - Polemica dei tifosi dellacontroAvati. Nell'ultimo libro del regista bolognese, uno dei personaggi, Furio Momenté, viene chiamato "laziale di me?". Una situazione montata sui social e prontamente stoppata dallo ...I TIFOSI DELLAATTACCANOAVATI La questione è diventata subito virale nella tifoseria dellasu Internet, con la pagina del libro diAvati che è diventata in poche ore uno degli ...ROMA - Polemica dei tifosi della Lazio contro Pupi Avati. Nell’ultimo libro del regista bolognese, uno dei personaggi, Furio Momenté, viene chiamato “laziale di me…”. Una situazione montata sui social ...Il regista Pupi Avati è finito ne mirino dei tifosi della Lazio per una frase che compare nel suo ultimo romanzo, 'L'archivio del Diavolo'.