Lazio | Immobile aspetta la Scarpa d’Oro Inzaghi vicino alla firma

(Di giovedì 4 febbraio 2021) I gol della passata stagione stanno fruttando ora. Ciroha iniziato a collezionare premi, ad alzarli materialmente. Ieri è stato premiato dall’Associazione italiana calciatori come miglior marcatore dell’ultimo campionato. Ha ritirato il trofeo a Formello, poco prima dell’allenamento: “Siamo in un momento di forma psicofisica buonissima anche se le difficoltà sono sempre dietro l’angolo”, ha commentato il bomber di Torre Annunziata che rivede ladel pre-lockdown, quella che correva solo dietro la Juve. Oral’altro premio, quello più prestigioso, ladi migliore attaccante europeo vinta a suon di gol, addirittura più di quelli di Lewandowski. La pandemia ha stravolto anche il calendario delle premiazioni, lasta pensando ...

lazionellecopp1 : 2019/2020 Genoa-Lazio 2-3, gol dello 0-2 di Immobile, ultima trasferta pre-COVID - Aquila6811 : RT @CorSport: #Immobile e la consegna della #ScarpadOro: i dettagli - sslilap95 : RT @vocelaziale: #Immobile e la Scarpa D’Oro?? La cerimonia è stata rimandata a data da destinarsi causa #COVID19?? La #Lazio vorrebbe far… - elgaucheros : RT @laziolibera: Immobile, disavventura social: hackerato il profilo Twitter - Dnnis_reyes : RT @handsomekickers: Ciro Immobile ?? February 20th, 1990 [30 yo] ???? S.S. Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Immobile

... nel non aver considerato che con quel paio di brevi battute, avrei urtato la sensibilità dei tanti seguaci della. In attesa - conclude - dei nuovi goal del grande Ciro, vi saluto con ...... nel non aver considerato che con quel paio di brevi battute, avrei urtato la sensibilità dei tanti seguaci della. In attesa dei nuovi goal del grande Ciro, vi saluto con amicizia", ...Sono undici i punti collezionati dalla Lazio negli scontri diretti giocati dall'inizio della stagione di Serie A: stesso bottino dell'Atalanta.SOCIAL CIRO IMMOBILE – Nella giornata di ieri a Ciro Immobile era stato rubato l’account Twitter. L’attaccante, infatti, aveva raccontato l’intromissione di un hacker nel suo account. Circa 24 ore dop ...