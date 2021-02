Jesè Rodriguez su Mbappé | “Il suo sogno è giocare nel Real Madrid come Ronaldo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Jesé, ex giocatore del PSG ora attaccante del Las Palmas, città in cui è nato, ha rilasciato un’intervista alla radio spagnola El Partidazo parlando del suo ex compagno di squadra Kyliane del suo desiderio di diventare un calciatore del: “vuole davvero andare alanche perchè il suo idolo è sempre stato Cristiano. Quandoha iniziato a seguire il, aveva 16 anni. Ama il club tantissimo e giocarvi è sempre stato il suo. Sono sicuro che un giorno andrà lì”. L’attaccante francese andrà in scadenza di contratto con il Psg a giugno del 2022 e sta attualmente discutendo con il suo management riguardo al suo futuro. SportFace.