Immediata patch di febbraio sui Samsung Galaxy S9 | rilascio avviato

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Lunga vita aiS9, che ricevono in tempi record anche l’aggiornamento con ledi sicurezza di2021. Come riportato da ‘SamMobile‘, la fase didei pacchetti G960FXXSEFUA1 e G965FXXSEFUA1 è già iniziata per alcune varianti: probabile stia ricevendo anche voi l’upgrade (se non è ancora successo, potrebbe succedere a breve). Ledi sicurezza di2021 è disponibile un po’ ovunque, anche se sempre in via progressiva, succedendo a quelle di gennaio. Se non avete già ricevuto una notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento, potete eseguire una scansione manuale attraverso il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Un bel traguardo per i...