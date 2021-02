Il cantante mascherato, malore Baby Alieno è stata una farsa? Il retroscena (Di giovedì 4 febbraio 2021) La puntata di venerdì 5 febbraio si aprirà con il ballottaggio tra la discussa maschera e Pecorella, ma c'è chi dice che la scena dell'auto-svelamento sia stata tutta una montatura L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 4 febbraio 2021) La puntata di venerdì 5 febbraio si aprirà con il ballottaggio tra la discussa maschera e Pecorella, ma c'è chi dice che la scena dell'auto-svelamento siatutta una montatura L'articolo proviene da Gossip e Tv.

thanksitsname : Se proprio non volete guardarvi il cantante mascherato guardatevi quarto grado, non so riaprite Netflix, ma vi preg… - Notiziedi_it : ‘Il cantante mascherato’ al via, Milly Carlucci e il retroscena: ‘Una nottata terribile’ - alwayslou___ : Madonna se domani non vi guardate il cantante mascherato butto un grido. #gfvip #tzvip - ayellowlamp : marta è entrata sul gruppo e, a una settimana di distanza, ha risposto “cosa” quando abbiamo menzionato il baby ali… - floregig_ : raga é inutile farla diventare lunga, discutere, lamentarsi e fare congetture, perché noi valiamo meno di 0 domani… -