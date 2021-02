I Beatles in un radio racconto quotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) I Beatles sono sicuramente tra i gruppi musicali più conosciuti e amati di tutti i tempi. Autori ed esecutori di canzoni intramontabili, la band di Liverpool è protagonista del progetto musicale dello speaker e musicista Gigi Giancursi “Be – tales. Un grande racconto sui Beatles”. Come è strutturato il programma radiofonico dedicato ai Beatles? Ogni giorno, da lunedì 1 febbraio, alle 10.00, con replica alle ore 20.00, sulle frequenze di radio Beckwith Evangelica Gigi Giancursi sceglie una canzone dei Beatles di cui racconta gli aspetti più inconsueti ed inediti. Si profila, quindi, il lato – B, ovvero il lato nascosto di brani quali “Penny Lane”, “I’m so tired”, “I feel fine” o “All I’ve got to do”. La disamina stilistico – musicale diventa così ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Isono sicuramente tra i gruppi musicali più conosciuti e amati di tutti i tempi. Autori ed esecutori di canzoni intramontabili, la band di Liverpool è protagonista del progetto musicale dello speaker e musicista Gigi Giancursi “Be – tales. Un grandesui”. Come è strutturato il programmafonico dedicato ai? Ogni giorno, da lunedì 1 febbraio, alle 10.00, con replica alle ore 20.00, sulle frequenze diBeckwith Evangelica Gigi Giancursi sceglie una canzone deidi cui racconta gli aspetti più inconsueti ed inediti. Si profila, quindi, il lato – B, ovvero il lato nascosto di brani quali “Penny Lane”, “I’m so tired”, “I feel fine” o “All I’ve got to do”. La disamina stilistico – musicale diventa così ...

