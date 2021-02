Grillo blinda Conte | pronto un posto nella dirigenza del M5S di M Antonellis

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi, in conferenza stampa davanti a Palazzo Chigi, si è vista una svolta governista di Giuseppe. “Io ci sono”, “Gli amici del Movimento Cinque Stelle possono contare su me”, ha dichiaratodavanti ai microfoni schierati. Ma cosa voleva veramente dire l’ex premier? E cosa c’è dietro questo suo atteggiamento nei confronti dei pentastellati? Se fino a pochi giorni è stata paventata la costituzione di un suo personale partito centrista, europeista e progressista, oggi questa ipotesi sfuma a favore di un’entrata in grande stile dinel M5S. Per assicurare questa nuova posizione sarebbero arrivate rassicurazioni addirittura da parte del garante del Movimento 5 Stelle Beppe.“I contatti tra i due sono assidui negli ultimi giorni”, fanno sapere fonti interne ai Cinque Stelle, le quali rivelano anche che ...

Crisi di governo,Conte e gli dedica un hashtag: #ConTe " Una delle novità proposte è "partita Iva di cittadinanza". Di che si tratta? " Al di là del nome di una misura del M5S che ha ...... infatti, non solo lopoliticamente, ma esclude la quasi totalità delle altre opzioni di ...Stelle Luigi Di Maio (un altro potenzialmente interessato dal valzer degli incarichi) e di Beppe,...Messaggio che fa da introduzione ad’assemblea congiunta che si annuncia decisiva per la posizione dei Cinque Stelle sul governo a guida Mario Draghi. Ora tutte le persone di buona volontà devono accog ...Non può spiegarsi altrimenti la presa di posizione di Beppe Grillo: «Leali a Conte, no a Draghi». D’altra parte, quello di Mario Draghi è proprio il nome in grado di unire una maggioranza che può fare ...