Grande Fratello Vip, Raluca Rebedea, moglie di Walter Zenga: 'Il suo nome trampolino di lancio per ottenere notorietà' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Raluca Rebedea difende il marito dagli attacchi subiti al . Walter Zenga infatti è stato accusato dal figlio , recluso al Grande Fratello Vip , di essere un padre assente, ma Raluca Rebedea lo difende:... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021)difende il marito dagli attacchi subiti al .infatti è stato accusato dal figlio , recluso alVip , di essere un padre assente, malo difende:...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - giovo77 : RT @stanzaselvaggia: Ammazza oh. Quelli che fino a ieri chattavano con Casalino che manco con la fidanzata oggi resuscitano perfino i suoi… - fangirlobv : RT @doramengoni: Ma lui è cinico... Uno che arriva a pensare che il suo dolore non è niente. Credo che a @tommaso_zorzi il grande fratell… -