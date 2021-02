(Di giovedì 4 febbraio 2021) La star diha affermato che il nuovonon sarà come ildel MCU, anche se al momento i dettagli sono ancora avvolti nel mistero. A causa dei molteplici ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, i fan Marvel stanno ancora aspettando di vedere, il nuovo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, di cui la protagonistaha fornito qualche anticipazione rivelando che sarà differente da tutti gli altri'MCU già visti. Ancora non sappiamo cosa aspettarci da, ma ildiretto da Chloe Zhao si preannuncia una vera e propria svolta nell'MCU. Durante una recente intervista con ET,...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Eternals, Salma Hayek promette 'un film diverso dal resto dell'MCU' - nogoldencrime : Comunque questa foto con Salma Hayek mi conferma solamente la presenza di Harry in Eternals che è un film della Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Eternals Salma

Movieplayer.it

... i fan Marvel stanno ancora aspettando di vedere, il nuovo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, di cui la protagonistaHayek ha fornito qualche anticipazione rivelando che ......Hayek (Ajak), Gemma Chan (Sersi) e Kit Harington (Black Knight), insieme a molti altri. In un'intervista a British Vogue sulla sua decisione di unirsi all'UCM attraverso, la stessa ...La star di Eternals Salma Hayek ha affermato che il nuovo film non sarà come il resto del MCU, anche se al momento i dettagli sono ancora avvolti nel mistero. A causa dei molteplici ritardi dovuti all ...Eternals: Kevin Feige è assolutamente entusiasta di una persona legata al progetto che vedremo a novembre 2021.