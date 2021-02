Draghi, gli indizi per un programma di governo: un occhio di riguardo per le pmi ma non finanziare imprese zombie, aiuto ai lavoratori che devono riqualificarsi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un sostegno pubblico alle aziende sempre corposo ma più mirato, perché “l’emergenza e i provvedimenti da essa giustificati non dureranno per sempre” e le risorse dei contribuenti non vanno usate per finanziare attività “zombie“. Un occhio di riguardo per le pmi, che creano occupazione nelle zone in cui non ci sono grandi imprese. Misure per aiutare i lavoratori che perdono il posto a cambiare azienda e anche settore, se necessario. E la capacità di immaginare uno scenario economico diverso da quello pre Covid, perché la crisi ha accelerato alcune tendenze, come la digitalizzazione, e non tutto tornerà come prima: molti comparti dovranno adattarsi e in alcuni casi nuove imprese sostituiranno quelle che non sono in grado di reggere. Dopo aver suggerito, nell’intervento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un sostegno pubblico alle aziende sempre corposo ma più mirato, perché “l’emergenza e i provvedimenti da essa giustificati non dureranno per sempre” e le risorse dei contribuenti non vanno usate perattività ““. Undiper le pmi, che creano occupazione nelle zone in cui non ci sono grandi. Misure per aiutare iche perdono il posto a cambiare azienda e anche settore, se necessario. E la capacità di immaginare uno scenario economico diverso da quello pre Covid, perché la crisi ha accelerato alcune tendenze, come la digitalizzazione, e non tutto tornerà come prima: molti comparti dovranno adattarsi e in alcuni casi nuovesostituiranno quelle che non sono in grado di reggere. Dopo aver suggerito, nell’intervento ...

