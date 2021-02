Dispersione | controllo frequenza scolastica e segnalazione alunni inadempienti | scarica circolare | linee guida e scheda segnalazione

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 4 febbraio 2021) In ossequio alla normativa vigente e in continuità con gli interventi che molte scuole pongono in tema di prevenzione e recupero della, è necessario ribadire precise indicazioni in merito alle procedure da adottare sull'intero territorio di competenza, al fine di porre in essere efficaci azioni di contrasto all'evasione dell'obbligo scolastico e al disagio giovanile, nonché contribuire ad individuare moduli standardizzati idonei ad assicurare una più efficace comunicazione tra i soggetti a vario titolo coinvolti. L'articolo .