Covid, in Usa oltre 450mila morti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 450mila morti a causa del coronavirus: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana ad oggi i decessi da Covid-19 nel Paese sono 450.681 a fronte di un totale di 26.554.792 casi di contagio. Il 19 gennaio scorso gli Usa avevano superato le 400mila vittime. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli Stati Uniti hanno superato la soglia deia causa del coronavirus: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana ad oggi i decessi da-19 nel Paese sono 450.681 a fronte di un totale di 26.554.792 casi di contagio. Il 19 gennaio scorso gli Usa avevano superato le 400mila vittime.

Secondo l'università americana ad oggi i decessi da Covid - 19 nel Paese sono 450.681 a fronte di un totale di 26.554.792 casi di contagio. Il 19 gennaio scorso gli Usa avevano superato le 400mila ...

Coronavirus, nel mondo oltre 104 milioni di casi: in Messico più di 1000 morti in 24 ore

Gli Usa rimangono il primo Paese al mondo per decessi, seguti da Brasile e Messico. Proprio Il ... FOTO Il Messico ha registrato 1.707 nuovi decessi e 12.153 casi di Covid - 19 nelle ultime 24 ore, per ...

Bruxelles: stessi criteri di autorizzazione per tutti i vaccini

L'Agenzia europea per i medicinali ha intanto iniziato ad esaminare il vaccino contro il coronavirus sviluppato dalla società americana Novavax.

