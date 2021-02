Covid-19: muoiono a 16 minuti di distanza l’uno dall’altra (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una coppia muore a 16 minuti di distanza l’uno dall’altra a causa del Covid-19Ci troviamo a Bradenton in Florida, Nancy e suo marito erano la coppia perfetta, queste sono le parole di chi li ha assistiti: “Hanno mostrato cosa è il vero matrimonio. Hanno dimostrato cosa dovrebbe essere, si sono sempre tenuti la mano. Ridevano sempre, si facevano tanti scherzi”. Queste sono le parole del loro figlio Magown. L’uomo lavorava come ufficiale di polizia per più di 40 anni, ha lavorato per 20 anni nel Dipartimento di Polizia a Jamestown, per poi ritirarsi come colonnello. In seguito ha lavorato per 20 anni con la polizia di Bradenton come insegnante di truppa semplice. Suo figlio, KB Magown II, ha seguito le stesse orme del padre. “Guardare il legame che mio padre aveva con la comunità, e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una coppia muore a 16dia causa del-19Ci troviamo a Bradenton in Florida, Nancy e suo marito erano la coppia perfetta, queste sono le parole di chi li ha assistiti: “Hanno mostrato cosa è il vero matrimonio. Hanno dimostrato cosa dovrebbe essere, si sono sempre tenuti la mano. Ridevano sempre, si facevano tanti scherzi”. Queste sono le parole del loro figlio Magown. L’uomo lavorava come ufficiale di polizia per più di 40 anni, ha lavorato per 20 anni nel Dipartimento di Polizia a Jamestown, per poi ritirarsi come colonnello. In seguito ha lavorato per 20 anni con la polizia di Bradenton come insegnante di truppa semplice. Suo figlio, KB Magown II, ha seguito le stesse orme del padre. “Guardare il legame che mio padre aveva con la comunità, e ...

10clarenc3 : #covid(ioti) dai spiegate forza... e vi prego non dite “beh gli anziani muoiono” sennò mi tocca scuoiarvi... - Marco82079733 : Domanda Quanti morti hanno fatto i vaccini ??? Nessuna risposta Sono solo danni collaterali come l'inquinamento ind… - anto_sent_this : Questo è il male minore. Visto che muoiono ancora 500 persone al giorno per covid e che si fregheranno tutto il m… - docst : RT @MariuzzoAndrea: Ma, già che ci siamo, nessuno ha ancora suggerito di mettere ai Trasporti quello che aveva i TIR a Dover e alla Salute… - fiorenzamarcel1 : RT @MariuzzoAndrea: Ma, già che ci siamo, nessuno ha ancora suggerito di mettere ai Trasporti quello che aveva i TIR a Dover e alla Salute… -