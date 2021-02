Coronavirus: oltre 800 nuovi contagi in Piemonte, calano ancora i ricoveri in regione e aNovara (Di giovedì 4 febbraio 2021) Foto di repertorio Sono 807 (di cui 300, il 37,2%, asintomatici) i nuovi casi di persone risultate positive al Covid - 19 in Piemonte, pari al 4,6% dei 17.449 tamponi eseguiti, di cui 10.327 ... Leggi su novaratoday (Di giovedì 4 febbraio 2021) Foto di repertorio Sono 807 (di cui 300, il 37,2%, asintomatici) icasi di persone risultate positive al Covid - 19 in, pari al 4,6% dei 17.449 tamponi eseguiti, di cui 10.327 ...

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 9.660 nuovi contagi (oltre 244mila tamponi) e altri 499 morti - Agenzia_Ansa : La Germania sta ordinando vaccini anti Covid per il 2022 nel caso in cui fossero necessarie dosi regolari o di rich… - RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su oltre 29mila tamponi, 1.265 nuovi positivi (4,3%). 1.774 guariti, casi attivi e ric… - ecarpinum : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su quasi 13 mila tamponi nel Lazio (+1.291) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre… - Flipboard_IT : #Coronavirus: 13.659 nuovi casi, indice di positività del 5,05%. Oltre 90mila morti da inizio pandemia, nell'Edizio… -