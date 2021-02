Conte, ultimo messaggio da premier: “Non sono un ostacolo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati l presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte ha deciso di rilasciare alcuni dichiarazioni in diretta da Palazzo Chigi poche ore dopo il colloquio che ha avuto con il suo successore, il premier incaricato Mario Draghi. Su quello che Conte ha intenzione di fare dopo il suo mandato c’è ancora incertezza, ma il premier uscente è apparso sereno al suo ingresso a Palazzo Chigi: “Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno”, aveva detto all’Ansa. “Desidero ringraziare il Presidente Mattarella: è stato un prezioso interlocutore durante i miei mandati nei rapporti istituzionali e personali. Ringrazio anche la coalizione che ha collaborato per il nostro progetto politico”, ha esordito Conte nel suo ultimo messaggio da ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati l presidente del consiglio dimissionario Giuseppeha deciso di rilasciare alcuni dichiarazioni in diretta da Palazzo Chigi poche ore dopo il colloquio che ha avuto con il suo successore, ilincaricato Mario Draghi. Su quello cheha intenzione di fare dopo il suo mandato c’è ancora incertezza, ma iluscente è apparso sereno al suo ingresso a Palazzo Chigi: “Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno”, aveva detto all’Ansa. “Desidero ringraziare il Presidente Mattarella: è stato un prezioso interlocutore durante i miei mandati nei rapporti istituzionali e personali. Ringrazio anche la coalizione che ha collaborato per il nostro progetto politico”, ha esorditonel suoda ...

