Conte | le reazioni | dal M5S al Pd | è un coro unanime di consensi

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Come hanno reagito le forze politiche alle poche parole che poco fa Giuseppeha rilasciato alla stampa? L’Avvocato del popolo ha ribadito di non voler ostacolare la nascita del governo Draghi, ma soprattutto ha auspicato che l’alleanza nata con la maggioranza giallorossa non muoia con ilBis: “Mi rivolgo agli amici dei 5 Stelle: io ci sono e ci sarò. Come pure dico agli amici del Pd e di Leu: noi dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme – ha sottolineato il premier – perché il nostro progetto politico, che ho sintetizzato come alleanza per lo sviluppo sostenibile, continui. É un progetto forte, concreto, che aveva già iniziato a dare buoni frutti. Dobbiamo continuare a perseguirlo perché offre una prospettiva reale di modernizzazione del nostro Paese nel segno della transizione energetica, digitale e dell’inclusione sociale”. Poi ...