Chemioterapia | ci sono casi in cui si può evitare

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Sapevi che di fronte a una diagnosi precoce di tumore al seno ormonoresponsivo, la chemioterapia potrebbe essere evitata? Esistono infatti molti casi in cui dopo l’intervento chirurgico sarebbe sufficiente la terapia ormonale. Ma in assenza di certezze viene spesso prescritta comunque anche la chemio. Questi casi dubbi potrebbero essere chiariti con un test genomico, in grado di stabilire il rischio di recidiva e le probabilità che il tumore risponda al trattamento. Ma quali e quanti sono i casi in cui la chemio e i suoi effetti collaterali, fisici e psicologici, potrebbe essere risparmiati?