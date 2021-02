Zachary Levi tra i protagonisti di Harold and the Purple Crayon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'attore Zachary Levi sarà uno dei protagonisti di Harold and the Purple Crayon, adattamento cinematografico del libro per bambini. Zachary Levi sarà uno dei protagonisti del film tratto da Harold and the Purple Crayon , progetto che verrà prodotto da Sony Pictures. Il progetto non ha ancora un regista nella trasposizione per il grande schermo del racconto già alla base di una serie animata composta da 13 puntate, andata in onda nel 2002 su HBO. La storia di Harold and the Purple Crayon, scritto da Crockett Johnson, ha come protagonista un bambino di quattro anni che crea un intero mondo, compresa la propria casa, disegnandolo con un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'attoresarà uno deidiand the, adattamento cinematografico del libro per bambini.sarà uno deidel film tratto daand the, progetto che verrà prodotto da Sony Pictures. Il progetto non ha ancora un regista nella trasposizione per il grande schermo del racconto già alla base di una serie animata composta da 13 puntate, andata in onda nel 2002 su HBO. La storia diand the, scritto da Crockett Johnson, ha come protagonista un bambino di quattro anni che crea un intero mondo, compresa la propria casa, disegnandolo con un ...

Zachary Levi sarà uno dei protagonisti del film tratto da Harold and the Purple Crayon , progetto che verrà prodotto da Sony Pictures . Il progetto non ha ancora un regista nella trasposizione per il ...

Pugh (Lake Charles, 29 settembre 1980) è un attore, cantante e doppiatore statunitense. È conosciuto soprattutto per i ruoli di Kipp Steadman nella serie televisiva Perfetti... ma non troppo e Chuck B ...

