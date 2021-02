Vulnerabilità del comando Sudo anche su MacOS: quando la patch ufficiale? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Confermata la presenza anche su MacOS della Vulnerabilità del comando Sudo che consente di acquisire i privilegi di root senza permesso Avevamo già parlato di questa grave Vulnerabilità nel comando Sudo per sistemi Linux. Tuttavia un ricercatore britannico, Matthew Hickey, ha confermato da poco la possibilità di sfruttare questa Vulnerabilità anche su sistemi MacOS. Tramite questo problema di sicurezza, è possibile acquisire privilegi elevati utilizzando un normalissimo account utente. Si tratterebbe di una Vulnerabilità che prende il nome di Baron Samedit e indicata come CVE-2021-3156. Questo bug, tra l’altro, è stato inserito al’interno del codice già a partire da luglio 2011, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Confermata la presenzasudelladelche consente di acquisire i privilegi di root senza permesso Avevamo già parlato di questa gravenelper sistemi Linux. Tuttavia un ricercatore britannico, Matthew Hickey, ha confermato da poco la possibilità di sfruttare questasu sistemi. Tramite questo problema di sicurezza, è possibile acquisire privilegi elevati utilizzando un normalissimo account utente. Si tratterebbe di unache prende il nome di Baron Samedit e indicata come CVE-2021-3156. Questo bug, tra l’altro, è stato inserito al’interno del codice già a partire da luglio 2011, ...

