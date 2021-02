Uomini e Donne, anticipazioni 3 febbraio: furiosa lite tra Aurora e Giancarlo. Torna Veronica Ursida? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 3 febbraio: puntata di fuoco quella di oggi! Tra i protagonisti ci saranno Aurora Tropea e Giancarlo Cellucci, che avranno un tremendo litigio! Uomini e Donne, anticipazioni 3 febbraio: Giancarlo discute con Alessandra e attacca molto duramente Aurora Si comincerà assistendo ad un battibecco di Giancarlo e Alessandra, poi però il cavaliere attaccherà Aurora, che d’altro canto avrà ancora una discussione con Gianni Sperti. L’uomo non solo accuserà la Tropea (a cui a suo tempo è stato per un po’ interessato) di sparlare di lui sui social network, ma sosterrà addirittura che la sua amica Veronica ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 3 febbraio 2021): puntata di fuoco quella di oggi! Tra i protagonisti ci sarannoTropea eCellucci, che avranno un tremendo litigio!discute con Alessandra e attacca molto duramenteSi comincerà assistendo ad un battibecco die Alessandra, poi però il cavaliere attaccherà, che d’altro canto avrà ancora una discussione con Gianni Sperti. L’uomo non solo accuserà la Tropea (a cui a suo tempo è stato per un po’ interessato) di sparlare di lui sui social network, ma sosterrà addirittura che la sua amica...

