Una nuvola di pizza in pala: la nuova idea di Johnny Take Uè (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Evolversi per superare la crisi, innovare per interessare la clientela. Johnny Take Uè riformula la classica proposta della pizza in pala ispirandosi alle nuove frontiere che stanno rivoluzionando il mercato gastronomico, unendo la qualità della tradizione alle nuove frontiere dello street food: nasce così il nuovo format "pizza in pala, focaccia & pane" che inaugura il 4 febbraio Via Nazionale Appia, 172 a Casagiove in provincia di Caserta. "L'obiettivo è unire qualità, healthy, innovazione e gusto. La nostra proposta variegata è rappresentata dalla pizza in pala, dalle focacce e dal pane cotto al momento con ingredienti di altissima qualità. Una serie speciale di impasti che vanno dall'integrale ai cereali, dai grani antichi alle farine ...

