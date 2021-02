Una formica contro le cicale. Mario Draghi nel ritratto di Cingolani (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È l’italiano con il ruolo istituzionale più importante in Europa e nel mondo; giunto al vertice della Bce superando trabocchetti nazionali e pregiudizi teutonici, tocca a lui salvare l’euro. Basterebbe già questo per nominarlo personaggio dell’anno; Mario Draghi, però, ha giocato un ruolo essenziale anche nella caduta del governo Berlusconi. Il primo capitalista alla guida di un Paese democratico, non ha capito il mercato e non ha saputo affrontarlo. Già nell’agosto scorso, quando è cominciato l’assalto, il governatore uscente della Banca d’Italia aveva dettato l’agenda con la lettera firmata insieme a Jean-Claude Trichet, ma il Cavaliere ha fatto orecchio da mercante avviandosi verso l’ineluttabile tracollo. Uomo delle svolte, Draghi tira fuori il meglio di sé nelle emergenze. Chiamato al Tesoro da Guido Carli nell’autunno della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È l’italiano con il ruolo istituzionale più importante in Europa e nel mondo; giunto al vertice della Bce superando trabocchetti nazionali e pregiudizi teutonici, tocca a lui salvare l’euro. Basterebbe già questo per nominarlo personaggio dell’anno;, però, ha giocato un ruolo essenziale anche nella caduta del governo Berlusconi. Il primo capitalista alla guida di un Paese democratico, non ha capito il mercato e non ha saputo affrontarlo. Già nell’agosto scorso, quando è cominciato l’assalto, il governatore uscente della Banca d’Italia aveva dettato l’agenda con la lettera firmata insieme a Jean-Claude Trichet, ma il Cavaliere ha fatto orecchio da mercante avviandosi verso l’ineluttabile tracollo. Uomo delle svolte,tira fuori il meglio di sé nelle emergenze. Chiamato al Tesoro da Guido Carli nell’autunno della ...

