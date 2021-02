Un nuovo skate park a Lignano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Manca davvero pochissimo all’inizio dei lavori presso L.HUBCentro Giovani della Città diSabbiadoro per la creazione del. “Lunedì l’area sarà cantierizzata ma, nelle more che inizi questo importante intervento, abbiamo già provveduto a rimuovere le vecchie rampe presenti, così da poter procedere quanto prima con le lavorazioni per la creazione di questa struttura diboarding, che diverrà una tra le più innovative a livello nazionale” illustra il Vice Sindaco e Assessore allo Sport, Alessandro Marosa,che prosegue: “Questo sarà il luogo ideale per la pratica di questo coinvolgente sport che, tra l’altro, avrebbe già dovuto debuttare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, poi rimandate a questo 2021. Al L.HUBè molto attiva l’A.S.D. ...

