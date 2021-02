Ultime Notizie Roma del 03-02-2021 ore 15:10 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno mercoledì 3 febbraio politica in primo piano Mario Draghi è salito oggi al Quirinale e ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha l’incarico di formare un nuovo governo Italia viva festeggia la svolta il Renzi sostiene che ora è il momento dei costruttori PD apre al confronto a Orlando avverte non basta dire viva draghi Bisogna dargli una mano fratoianni libreria mette difficile sostenerlo il MoVimento 5 Stelle ufficializza il No ma rischio spaccatura oggi vertice del centro destra partita le ricorda L’Antica stima fra Berlusconi e l’ex numero uno della BCE Salvini sottolinea che il problema non è il nome ma che cosa vuole fare i conti ma la prospettiva resta il giugno Fratelli d’Italia resta ferma sul ritorno alle urne Toti prospetto un esecutivo in cui siano ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno mercoledì 3 febbraio politica in primo piano Mario Draghi è salito oggi al Quirinale e ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha l’incarico di formare un nuovo governo Italia viva festeggia la svolta il Renzi sostiene che ora è il momento dei costruttori PD apre al confronto a Orlando avverte non basta dire viva draghi Bisogna dargli una mano fratoianni libreria mette difficile sostenerlo il MoVimento 5 Stelle ufficializza il No ma rischio spaccatura oggi vertice del centro destra partita le ricorda L’Antica stima fra Berlusconi e l’ex numero uno della BCE Salvini sottolinea che il problema non è il nome ma che cosa vuole fare i conti ma la prospettiva resta il giugno Fratelli d’Italia resta ferma sul ritorno alle urne Toti prospetto un esecutivo in cui siano ...

