Truffa milionaria ad Hermès camuffando i clienti vip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Hermes Truffa – Una Truffa milionaria ai danni dell’azienda francese di moda di Hermes. E’ quella raccontata da The Times, che ha spiegato come una serie di Truffatori sia riuscita a incassare oltre un milione di euro al mese. Come riportato dal quotidiano britannico, una gang ha assoldato per circa 4 anni alcune collaboratrici online L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Hermes– Unaai danni dell’azienda francese di moda di Hermes. E’ quella raccontata da The Times, che ha spiegato come una serie ditori sia riuscita a incassare oltre un milione di euro al mese. Come riportato dal quotidiano britannico, una gang ha assoldato per circa 4 anni alcune collaboratrici online L'articolo

CalcioFinanza : Truffa milionaria ad #Hermès con finti clienti vip - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Truffa milionaria ad Hermès camuffando i clienti vip: Hermes truffa – Una truffa milionaria ai da… - giusnico19511 : La truffa milionaria ai danni degli italiani, le alleanze con personaggi impresentabili al Sud, le trame opache sul… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: 'Ci ha proposto un'assicurazione vantaggiosa ma poi ci siamo accorti che invece non ci assicurava...' Arrestato ex assicu… - Ilariadpalle : RT @pomeriggio5: 'Ci ha proposto un'assicurazione vantaggiosa ma poi ci siamo accorti che invece non ci assicurava...' Arrestato ex assicu… -