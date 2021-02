Terribile lutto per Dayane Mello: ecco la sua decisione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A un mese esatto dalla finale che è riuscita ufficialmente a conquistare, per Dayane Mello arriva la più Terribile delle notizie: suo fratello Lucas, a soli 27 anni, ha perso la vita. Il post di Juliano A rendere pubblica la notizia è stato Juliano, uno degli altri fratelli di Dayane, su Instagram. Con un messaggio scritto in quattro lingue diverse, Mello ha annunciato la triste notizia ma ha aggiunto che “ora è in un posto meraviglioso”. Ha inoltre ringraziato le persone che nelle ore precedenti lo avevano contattato per mostrare affetto e sostegno. Nella foto postata su Instagram si vedono quattro membri della famiglia con lo stesso tatuaggio, una frase in caratteri cinesi. La stessa foto è stata postata dall'account ufficiale di Dayane Mello, chiaramente gestito ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A un mese esatto dalla finale che è riuscita ufficialmente a conquistare, perarriva la piùdelle notizie: suo fratello Lucas, a soli 27 anni, ha perso la vita. Il post di Juliano A rendere pubblica la notizia è stato Juliano, uno degli altri fratelli di, su Instagram. Con un messaggio scritto in quattro lingue diverse,ha annunciato la triste notizia ma ha aggiunto che “ora è in un posto meraviglioso”. Ha inoltre ringraziato le persone che nelle ore precedenti lo avevano contattato per mostrare affetto e sostegno. Nella foto postata su Instagram si vedono quattro membri della famiglia con lo stesso tatuaggio, una frase in caratteri cinesi. La stessa foto è stata postata dall'account ufficiale di, chiaramente gestito ...

