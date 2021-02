Terribile lutto per Dayane Mello: “È morto il fratello”. La devastante notizia rimbomba fuori dal GF Vip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Terribile tragedia per Dayane Mello, è morto il fratello Lucas, di 27 anni. A renderlo noto è l’altro fratello della modella brasiliana, Juliano Mello, che ha postato da pochissime ore una storia su Instagram, dando l’annuncio della scomparsa prematura: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno”. Concludendo il suo straziato messaggio con un pensiero alla sorella: “Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Finora non ci sono altre specifiche inerenti alle cause della morte prematura del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021)tragedia per, èilLucas, di 27 anni. A renderlo noto è l’altrodella modella brasiliana, Juliano, che ha postato da pochissime ore una storia su Instagram, dando l’annuncio della scomparsa prematura: “Oggi io e la mia famiglia siamo in, per la perdita prematura di mio. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno”. Concludendo il suo straziato messaggio con un pensiero alla sorella: “Mando energia positiva a. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Finora non ci sono altre specifiche inerenti alle cause della morte prematura del ...

