Scene surreali per le vie di Torino: giovani si appendono al retro di un autobus in corsa | video (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Moltissime le immagini e video di ragazzi che si appendono al retro di un autobus: una nuova challenge pericolosissima che sta facendo il giro dei social media. Scene reali, che nulla hanno a che vedere con Fantozzi. Sulla scia di Roma, dove già altri erano saltati sul portellone posteriore di un pullman in corsa, anche a Torino dei ragazzi molto giovani si sono cimentati in questo gesto sconsiderato. Il video è diventato virale in pochissimi minuti. L'unica cosa esilarante sono i commenti che si leggono sotto a queste immagini: "Meglio fuori che dentro, dico io", "chi gli spiega che il detto é "attaccati al tram" e non all'autobus?", "Quando non hai 1.50€ per pagare il biglietto dell'autobus", oppure ...

