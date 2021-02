Roma | El Shaarawy e la svolta offensiva di Fonseca

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Come cambierà lacon l’arrivo di El? La sensazione è che l’ex Milan non reciterà solamente una parte da comparsa,punterà su di lui Un nuovo ritorno e via all’inizio di un’altra avventura in giallorosso. Elscalda i motori ed è pronto a riabbracciare i giallorossi dopo la partentesi Cina.Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OfficialASRoma : Bentornato, @OfficialEl92! ???? ?? - OfficialASRoma : ??? Paulo Fonseca sul ritorno di El Shaarawy alla Roma #ASRoma - infoitsport : 'Pronto a giocare ovunque'. Rivedi la presentazione di El Shaarawy con la Roma - infoitsport : Roma, El Shaarawy: 'Ho bisogno di tempo per essere al top. Dzeko? L'ho visto sereno, tornerà importante' - infoitsport : LIVE Roma, a breve la conferenza stampa di presentazione di El Shaarawy -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Shaarawy

L'ultima in ordine di tempo quella di Stephan El, rientrato alladopo l'esperienza in Cina con lo Shanghai Shenhua. Potrebbe tornare "all'ovile" anche Karim Benzema , cresciuto ...Mercato concluso, l'arrivo di Ele Reynolds e la permanenza di Dzeko . Alla fine lo scambio con Sanchez non è andato in ... A parlare della situazione dellaè stato Tiago Pinto , General ...Inevitabile anche un bilancio sul mercato appena concluso: “Ritengo che El Shaarawy e Reynolds rientrino nel progetto del club, possono far diventare la Roma più forte. Abbiamo anche lavorato ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.