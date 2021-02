Rinnovo Inzaghi, oggi l’incontro a Formello: i dettagli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giorni decisivi per il Rinnovo di Inzaghi. Lotito è pronto a presentare il suo piano per trattenere il mister alla Lazio: presto la fumata bianca Adesso è davvero tutto pronto, manca solo la firma. Inzaghi è pronto a prolungare il suo rapporto con la Lazio e il presidente Lotito a blindare il suo tecnico: oggi è il giorno decisivo e le parti si incontreranno a Formello per discutere del contratto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Come riporta il Corriere dello Sport, il patron biancoceleste ha avanzato la sua proposta: scadenza nel 2024 (prolungamento di altri tre anni) e ingaggio con base di 2,5 milioni bonus legata ai risultati (arriverebbe a 2,7 con la Lazio piazzata tra le prime sei dal campionato; a 2,9 se qualificata in Champions League). Mancano solo i ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giorni decisivi per ildi. Lotito è pronto a presentare il suo piano per trattenere il mister alla Lazio: presto la fumata bianca Adesso è davvero tutto pronto, manca solo la firma.è pronto a prolungare il suo rapporto con la Lazio e il presidente Lotito a blindare il suo tecnico:è il giorno decisivo e le parti si incontreranno aper discutere del contratto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Come riporta il Corriere dello Sport, il patron biancoceleste ha avanzato la sua proposta: scadenza nel 2024 (prolungamento di altri tre anni) e ingaggio con base di 2,5 milioni bonus legata ai risultati (arriverebbe a 2,7 con la Lazio piazzata tra le prime sei dal campionato; a 2,9 se qualificata in Champions League). Mancano solo i ...

