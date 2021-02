Riforme, aiuti selettivi, giovani e banche. Ecco i capisaldi della Draghinomics (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se Mario Draghi riuscirà a formare un governo sarà diverso dagli esecutivi guidati da Conte. Affronterà i problemi immediati con una logica da “economia di guerra”, ma anteporrà competitività e formazione ad aiuti e sussidi ai giovani. La domanda che comincia a circolare nei palazzi è se l’eventuale Draghi insediato a Palazzo Chigi assomiglierà al presidente della Bce che, fino al 2019, ha raccomandato ai Paesi con più problemi economici come l’Italia Riforme radicali e più competitività. La risposta è: solo in parte. Perché la pandemia ha modificato anche la visione che, maggioranze permettendo, sarà alla base della Draghinomics. L’economia non potrà che essere al centro dell’azione del nuovo esecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha giustificato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se Mario Draghi riuscirà a formare un governo sarà diverso dagli esecutivi guidati da Conte. Affronterà i problemi immediati con una logica da “economia di guerra”, ma anteporrà competitività e formazione ade sussidi ai. La domanda che comincia a circolare nei palazzi è se l’eventuale Draghi insediato a Palazzo Chigi assomiglierà al presidenteBce che, fino al 2019, ha raccomandato ai Paesi con più problemi economici come l’Italiaradicali e più competitività. La risposta è: solo in parte. Perché la pandemia ha modificato anche la visione che, maggioranze permettendo, sarà alla base. L’economia non potrà che essere al centro dell’azione del nuovo esecutivo. Il presidenteRepubblica Sergio Mattarella ha giustificato ...

