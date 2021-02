“Quella telefonata…”. Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in lacrime, cala il gelo nel suo studio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Ricorderò Quella telefonata per tutta la vita”. Serena Bortone ha iniziato la puntata di Oggi è un altro giorno di martedì 2 febbraio con il racconto di un episodio che l’ha toccata nel profondo. Il suo primo ospite è stato Andrea Vianello e non è un caso: esattamente due anni fa il giornalista è stato colpito da un ictus. “Ero sotto casa e mi ha telefonato Stefano Coletta – ha ricordato la conduttrice di Rai1 – che mi ha detto: ‘Serena non ti allarmare, stai tranquilla. Andrea Vianello è stato male ma la situazione ora si è stabilizzata”. Poi la domanda rivolta al suo ospite: “Cosa provi quando ripensi a quel giorno?”. “Un po’ di effetto ce l’ho”, ha risposto Vianello che poi ha aggiunto: “Mi sembra sia successo ieri, invece sono già trascorsi due ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Ricorderòtelefonata per tutta la vita”.ha iniziato la puntata diè undi martedì 2 febbraio con il racconto di un episodio che l’ha toccata nel profondo. Il suo primo ospite è stato Andrea Vianello e non è un caso: esattamente due anni fa il giornalista è stato colpito da un ictus. “Ero sotto casa e mi ha telefonato Stefano Coletta – ha ricordato la conduttrice di Rai1 – che mi ha detto: ‘non ti allarmare, stai tranquilla. Andrea Vianello è stato male ma la situazione ora si è stabilizzata”. Poi la domanda rivolta al suo ospite: “Cosa provi quando ripensi a quel?”. “Un po’ di effetto ce l’ho”, ha risposto Vianello che poi ha aggiunto: “Mi sembra sia successo ieri, invece sono già trascorsi due ...

borghi_claudio : Quindi per una cosa che si poteva sapere con una telefonata a Natale abbiamo buttato un mese nel wc... se oseranno… - ferillo2 : RT @borghi_claudio: Quindi per una cosa che si poteva sapere con una telefonata a Natale abbiamo buttato un mese nel wc... se oseranno dire… - nausicaa123 : RT @borghi_claudio: Quindi per una cosa che si poteva sapere con una telefonata a Natale abbiamo buttato un mese nel wc... se oseranno dire… - DiPint3 : RT @borghi_claudio: Quindi per una cosa che si poteva sapere con una telefonata a Natale abbiamo buttato un mese nel wc... se oseranno dire… - buronjek : RT @borghi_claudio: Quindi per una cosa che si poteva sapere con una telefonata a Natale abbiamo buttato un mese nel wc... se oseranno dire… -