Preso l' ex di Sonia | È stata colpita con venti coltellate

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tiziana Paolocci Arrestato il killer: è un 39enne pregiudicato. Ha confessato «Stavamo andando al supermercato io e lei da soli, poi è sbucato lui, l'ha presa dal collo e ha cominciato ad accoltellarla e ha continuato dandole più di unana di». Francesco Damiano è sconvolto mentre racconta l'omicidio della sua fidanzataDi Maggio, uccisa lunedì sera dall'ex sotto i suoi occhi. Per l'omicidio è già stato arrestato a Otranto Salvatore Canfora, 39enne, pregiudicato di Torre Annunziata, con cui la donna in passato aveva avuto una relazione. Poi la storia era finita e la 29enne riminese un mese fa si era trasferita nel Salento, per vivere con il nuovo compagno. I due lunedì sera erano usciti di casa per andare al supermercato. «È stato mio figlio a chiamare i soccorsi, ha trovato il coraggio di farlo - ...