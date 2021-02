Palermo-Ternana, squadra al completo per Lucarelli: out solo Ndir Mame Ass, i convocati (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 23 i calciatori rossoverdi convocati dall'allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, per la gara contro il Palermo, in programma alle ore 15.00 allo stadio "Renzo Barbera".Di seguito, l'elenco nel dettaglio.PORTIERI: Casadei, Iannarilli, VitaliDIFENSORI: Boben, Frascatore, Defendi, Kontek, Laverone, Mammarella, Russo, SuagherCENTROCAMPISTI: Damian, Furlan, Paghera, Palumbo, Proietti, SalzanoATTACCANTI: Falletti, Ferrante, Partipilo, Peralta, Rai?evi?, Torromino, Vantaggiato Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 23 i calciatori rossoverdidall'allenatore della, Cristiano, per la gara contro il, in programma alle ore 15.00 allo stadio "Renzo Barbera".Di seguito, l'elenco nel dettaglio.PORTIERI: Casadei, Iannarilli, VitaliDIFENSORI: Boben, Frascatore, Defendi, Kontek, Laverone, Mammarella, Russo, SuagherCENTROCAMPISTI: Damian, Furlan, Paghera, Palumbo, Proietti, SalzanoATTACCANTI: Falletti, Ferrante, Partipilo, Peralta, Rai?evi?, Torromino, Vantaggiato

