Omicidio Cerciello, uno dei giovani imputati: "I Carabinieri mi dissero 'hai i minuti contati'" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando è stato arrestato, in caserma, i Carabinieri gli hanno detto: “Hai i minuti contati”. Lo ha riferito in aula Cristian Gabriel Natale Hjort, lo studente americano sotto processo, in concorso con Finnegan Lee Elder, per l’Omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso nel quartiere romano di Prati il 26 luglio 2019. Natale era stato ammanettato e bendato e, per questo episodio, alcuni Carabinieri sono ora sotto inchiesta. “Dopo circa mezz’ora - ha raccontato l’imputato - mi hanno tolto la benda, davanti a me c’era Varriale che mi chiese se lo riconoscevo. Ero in pessime condizioni, spaventato, stanco, mi sentivo svenire. Uno dei Carabinieri mi ha detto che se gli davo il pin per sbloccare il mio telefonino mi avrebbe ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando è stato arrestato, in caserma, igli hanno detto: “Hai i”. Lo ha riferito in aula Cristian Gabriel Natale Hjort, lo studente americano sotto processo, in concorso con Finnegan Lee Elder, per l’del vicebrigadiere dei, MarioRega, ucciso nel quartiere romano di Prati il 26 luglio 2019. Natale era stato ammanettato e bendato e, per questo episodio, alcunisono ora sotto inchiesta. “Dopo circa mezz’ora - ha raccontato l’imputato - mi hanno tolto la benda, davanti a me c’era Varriale che mi chiese se lo riconoscevo. Ero in pessime condizioni, spaventato, stanco, mi sentivo svenire. Uno deimi ha detto che se gli davo il pin per sbloccare il mio telefonino mi avrebbe ...

HuffPostItalia : Omicidio Cerciello, uno dei giovani imputati: 'I Carabinieri mi dissero 'hai i minuti contati'' - IzzoEdo : 'Mi dissero 'hai i minuti contati''. Le 5 ore di racconto del giovane americano arrestato per l'omicidio #Cerciello… - messveneto : “Mi dissero: hai i minuti contati”. Le 5 ore di racconto del giovane americano legato e bendato dai Carabinieri dop… - TV7Benevento : Omicidio Cerciello: Hjorth, in caserma mi dicevano ‘hai i minuti contati’ (2)... - TV7Benevento : Omicidio Cerciello: Hjorth, in caserma mi dicevano ‘hai i minuti contati’... -