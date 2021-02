Mascherine | Sartore | Regione Lazio ha recuperato 1 7 mln da Ecotech

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – Sulla vicenda delle‘fantasma’, acqusitate durante la prima fase della pandemia e in gran parte mai consegnate, finora lahacomplessivamente dallaquasi 1,8 milioni di euro. L’assessore regionale al Bilancio, Alessandra, rispondendo a un’interrogazione del capogruppo della Lega, Angelo Tripodi, ha spiegato che “nei confronti di, oltre alla richiesta di restituzione degli acconti versati, sono state applicate penali per 320mila euro e 730mila, a titolo di esecuzione in danno. Per il complesso delle somme dovute dae’ stato proposte ricorso per l’emissione di un decreto ingiuntivo e sono stati ad oggi recuperati complessivamente 1,746 milioni di euro”. La...