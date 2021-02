Marialaura De Vitis | la fidanzata di Brosio | “Non me lo so spiegare…”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) In visita a Medjugorje,De, ladi Paolo, pubblica alcuni video: “Non me lo so”. (screenshot video)In diretta da Medjugorje direttamente a Pomeriggio 5, una delle coppie più discusse delle ultime settimane. Sono il giornalista Paolo, reduce dal Grande Fratello Vip, e l’influencerDe. La differenza d’età tra i due è stata motivo di controversia e polemica, ma non solo. Leggi anche -> GF Vip, Paolofidanzato: avete mai visto Maria Laura? In questi giorni, imperversa la polemica su quanto affermato da Manuela Ferrera: l’ex di Gonzalo Higuain sostiene infatti che Paoloci avrebbe provato con lei. Insomma, l’ex gieffino – ...

giuseppe_alto : Marialaura De Vitis contro Manuela Ferrera: 'Brosio preferisce un altro genere di donna' -

Ultime Notizie dalla rete : Marialaura Vitis

Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 , Diego Granese torna a parlare diDee il suo rapporto con Paolo Brosio . L'imprenditore torna a ribadire la versione già svelata alcune settimane fa: la storia tra i due è assolutamente falsa. 'Io ricordo che quella ...La fidanzata di Paolo Brosio,De, è finita sotto accusa a Live - Non è la D'Urso. Un uomo di nome Diego Granese sostiene di avere le prove audio che lei stia con Brosio solo per arrivare al successo. Paolo Brosio: ...In visita a Medjugorje, Marialaura De Vitis, la fidanzata di Paolo Brosio, pubblica alcuni video: "Non me lo so spiegare...".Lui (Paolo Brosio), lei (Maria Laura), l’altra (Manuela). Succede di tutto in diretta a Tiki taka a tarda notte. Piero Chiambretti, che gongola ...