LIVE Busto-Resovia 3-0, Novara-Olomouc 1-1, Champions League volley in DIRETTA. Le lombarde vincono e restano in corsa. La piemontesi tornano a dominare: 25-8 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-12 La pipe di Herbots 9-12 Murooooooooo Bonifaciooooooooo 8-12 out la pipe di Schlegel. Partita di LIVEllo infimo in questa fase 7-12 Mano out Schlegel 7-11 La fast di Chirichella 6-11 Fallo in palleggio di Hancock 6-10 Errore di Pilepic da zona 2 5-10 Gravissimo errore dell'arbitro che non vede una palla che ha toccato terra sull'attacco delle novaresi 5-9 Vincente la parallela di Smarzek da zona 2 4-9 Fallo in palleggio Nova 3-9 Vincente senza muro Herbots da zona 4 2-9 Il muro di Olomouc 2-7 Ace Nova 2-6 Primo tempo Stumpelova 2-5 out l'attacco di Lucinova 1-5 Il pallonetto di Smarzek da zona 4 0-5 La free ball di Stumpelova 0-4 Ace Valkova, tre punti per l'alzatrice di Olomouc in questo inizio di quarto set 0-3 La difesa vincente di Valkova 0-1 Il muro ...

