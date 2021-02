Lazio, Inzaghi patteggia per la bestemmia: niente squalifica, sarà multato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) niente squalifica, solo una multa per Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio ha infatti avviato l’iter di patteggiamento con la procura federale della Figc a seguito dell’accusa di blasfemia risalente al match contro il Sassuolo dello scorso 24 gennaio, match valevole per la diciannovesima ed ultima giornata di andata del campionato. Il tecnico biancoceleste, che rischiava fino a due turni di squalifica, sarà quindi regolarmente in panchina nella prossima sfida contro il Cagliari all’Olimpico in programma domenica sera alle ore 20.45. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021), solo una multa per Simone. L’allenatore dellaha infatti avviato l’iter dimento con la procura federale della Figc a seguito dell’accusa di blasfemia risalente al match contro il Sassuolo dello scorso 24 gennaio, match valevole per la diciannovesima ed ultima giornata di andata del campionato. Il tecnico biancoceleste, che rischiava fino a due turni diquindi regolarmente in panchina nella prossima sfida contro il Cagliari all’Olimpico in programma domenica sera alle ore 20.45. SportFace.

